Atlético-MG x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Mineiro 2026

Atlético-MG e América-MG se enfrentam neste domingo (22), às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro de 2026. O confronto de volta está marcado para o dia 1 de março, no Estádio Independêcia.

Onde assistir Atlético-MG e América-MG ao vivo

O jogo entre Atlético-MG e América-MG será transmitido pela Globo, na TV aberta, do canal ge TV, no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do sétimo título consecutivo do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG garantiu vaga no mata-mata ao encerrar a primeira fase na liderança do Grupo A, com 14 pontos. Invicto na competição estadual, o Galo soma três vitórias e cinco empates em oito partidas. Ainda sem Eduardo Domínguez, a equipe será comandada pelo auxliar Lucas Gonçalves.

Do outro lado, o América-MG avançou às fases decisivas após terminar na ponta do Grupo B, com 15 pontos e 62% de aproveitamento no Mineiro. Em oito jogos disputados, o Coelho registra quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Dudu e Hulk.

América-MG: Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Emerson e Paulinho; Felipe Amaral, Eduardo Person e Yago Souza; Segovinha, Willian Bigode e Thauan (Paulo Victor).

Desfalques

Atlético-MG

Alexsander, Lyanco seguem lesionados.

América-MG

Não há desfalques confirmados.

Que horas começa Atlético-MG x América-MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

