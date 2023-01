Atlético-MG acerta compra de Patrick por cerca de R$ 8 milhões

Mineiros vão adquirir 80% dos direitos econômicos do meio-campista de 30 anos. Ele assinará contrato até dezembro de 2024

O Atlético-MG acertou a contratação de Patrick, do São Paulo, por cerca de R$ 8 milhões, segundo apurado pela GOAL.

O meio-campista de 30 anos é esperado em Belo Horizonte na próxima semana. Na chegada à capital mineira, ele realizará exames médicos e assinará contrato com o novo clube. O vínculo terá duração de duas temporadas.

Os mineiros vão comprar o percentual do Tricolor paulista – 30% dos direitos econômicos do atleta – e mais 50%. O restante – 20% – segue dividido de forma idêntica entre jogador e Internacional.

A negociação foi conduzida pelo diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano. O executivo foi quem fez as tratativas com o responsável pela pasta no Morumbi, Rui Costa, para alinhavar o negócio.

Uma reunião na tarde desta sexta-feira (6) foi o que sacramentou a negociação entre as partes. O Galo tentava a contratação de Patrick há quase um mês.