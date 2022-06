Atlético-MG aceita exigência do Shakhtar e avança por empréstimo de Pedrinho

Mineiros topam fixar os direitos do atacante entre 15 milhões de euros e 18 milhões de euros. Jogador é aposta da cúpula

O Atlético-MG avançou nas tratativas pela chegada de Pedrinho por empréstimo até junho de 2023, conforme apurado pela GOAL.

Os mineiros estão dispostos a aceitar o valor imposto pelo Shakhtar Donetsk para a opção de compra do atacante. Os ucranianos querem fixar a venda do brasileiro entre 15 milhões de euros (R$ 81,8 milhões na cotação atual) e 18 milhões de euros (R$ 98,2 milhões).

O Galo já chegou a um acordo salarial com o estafe do jogador e negocia apenas a liberação do Shakhtar Donetsk. Os europeus aceitam liberá-lo e fizeram uma imposição sobre o número da opção de compra, o que não se tornou objeção para o atual campeão brasileiro.

A diretoria atleticana acredita que Pedrinho pode se valorizar durante o empréstimo na Cidade do Galo, o que talvez fizesse o clube pagar o valor exigido pelo Shakhtar Donetsk.

Há otimismo em relação a um acordo para a contratação do atleta. O jogador, inclusive, conta com aval do técnico Antonio Mohamed, o Turco. Ele e sua comissão aprovam a chegada do jogador ao clube no mercado da bola.

Pedrinho tem contrato com o Shakhtar Donetsk até 30 de junho de 2025. Ele não deve seguir no clube, uma vez que o conflito entre Rússia e Ucrânia segue longe de acabar. No período em que está sem jogar, ele treina no CT do CSA para manter a forma física.

Na última temporada europeia, Pedrinho fez 18 partidas, com quatro gols marcados e três assistências. Ele esteve em campo por 1.187 minutos.