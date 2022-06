Atlético-MG acerta salários com Pedrinho e busca acordo com o Shakhtar

Jogador está disposto a defender os mineiros no Brasil. Ele assinaria até junho de 2023. Galo negocia com Shakhtar

O Atlético-MG acertou salários com Pedrinho e negocia com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para ter o atacante por empréstimo até junho de 2023. As tratativas caminham nos últimos dias, conforme apurado pela GOAL.

A tentativa dos mineiros é de um empréstimo por 12 meses, com opção de compra. Um dos entraves é o valor fixado. Os ucranianos querem 18 milhões de euros (R$ 97,52 milhões na cotação atual), mesma quantia que desembolsaram para tirá-lo do Benfica em julho de 2021.

O Galo está confiante no acordo por ser o único brasileiro com chances reais de contratá-lo. Na Europa, o Shakhtar Donetsk descarta emprestar Pedrinho. O clube pede 18 milhões de euros à vista para vendê-lo a um concorrente do continente.

No Brasil, o clube do leste europeu já avisou que aceita parcelar o valor. O Atlético-MG ainda tenta uma redução no montante pedido pelos ucranianos. As conversas são conduzidas diretamente entre os clubes.

Mais artigos abaixo

No exterior, Pedrinho recusou uma proposta do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O clube propôs adquiri-lo por 18 milhões de euros com opção de recompra por parte do Shakhtar pelo mesmo valor em até dois anos após a assinatura do contrato de venda.

O atacante de 24 anos tem contrato com o Shakhtar Donetsk até 30 de junho de 2025. Ele não deve seguir no clube, uma vez que o conflito entre Rússia e Ucrânia segue longe de acabar. No período em que está sem jogar, ele treina no CT do CSA para manter a forma física.

Na última temporada europeia, Pedrinho fez 18 partidas, com quatro gols marcados e três assistências. Ele esteve em campo por 1.187 minutos.