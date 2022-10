Atlético-MG 0 x 0 Ceará: Hulk fora, pressão dos mineiros e empate ruim para as os dois

Mineiros pressionaram e criaram boas chances durante toda a partida, mas o Vozão se segurou defensivamente

Na noite deste domingo, Atlético Mineiro e Ceará se enfrentaram no Mineirão, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do amplo domínio dos mandantes, a partida terminou empatada em 0 x 0.

Em busca da terceira vitória consecutiva, o Galo não contou com Hulk para o jogo deste domingo. Mesmo assim, o time pressionou o jogo todo e criou as principais chances de gol, mas pecou na pontaria. Nacho, inclusive, chegou a acertar a trave em uma oportunidade. O argentino também esteve na jogada de um possível pênalti, mas o VAR anulou. O Ceará equilibrou a partida no final do primeiro tempo, mas sem grandes perigos.

Durante toda a segunda etapa, a tônica do jogo foi a mesma. O Galo pressionava, o Vozão se defendia como dava em busca de contra-atacar e a estratégia funcionou, tendo em vista que saiu de Minas Gerais com um ponto conquistado.

O empate, porém, não foi um resultado bom para ambos. O Atlético quer entrar na zona de classificação para a Libertadores, mas estacionou nos 47 pontos, na sétima colocação. Por outro lado, o Ceará quer se afastar do perigo do rebaixamento, e abriu três pontos para o Cuiabá, primeiro time do Z4: 33 a 30.