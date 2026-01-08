Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Supercopa da Espanha 2025/26

Os ferozes rivais Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam por uma vaga na final da Supercopa da Espanha contra Barcelona ou Athletic Bilbao.

Os encontros entre essas equipes são sempre especiais. O Atleti venceu por 5 a 2 na La Liga em setembro de 2025, mas o Real levou a melhor nos 16 avos de final da Liga dos Campeões da temporada passada, passando nos pênaltis.

O Atleti está invicto nos últimos cinco jogos, vencendo quatro deles. O lendário francês Antoine Griezmann marcou três vezes nas suas últimas quatro partidas.

O Real também está em ótima forma, vencendo seus últimos quatro jogos em todas as competições e marcando 12 vezes nessa sequência. O jovem atacante Gonzalo Garcia fez um hat-trick na vitória por 5 a 1 contra o Real Betis na última partida. Ele será novamente titular no ataque, já que o astro francês Kylian Mbappé está afastado por lesão.

Onde assistir a Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam na quinta-feira (7), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, pela semifinal da Supercopa do Rei. A partida será transmitida por ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como a NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao transmitir. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para transmissão de esportes.

Horário de início de Atletico Madrid x Real Madrid

Supercopa da Espanha - Super Cup King Abdullah Sports City

As equipes entram em campo a partir das 16h (horário de Brasília).

Notícias e escalações das equipes

Desempenho recente

Histórico nos confrontos diretos

Classificações