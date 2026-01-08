Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Supercopa da Espanha
team-logoAtlético de Madrid
King Abdullah Sports City
team-logoReal Madrid
ASSISTA COM O

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Supercopa da Espanha 2025/26

Como assistir ao jogo da Supercopa entre Atlético de Madrid e Real Madrid, com horário de início e notícias das equipes

Os ferozes rivais Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam por uma vaga na final da Supercopa da Espanha contra Barcelona ou Athletic Bilbao.

Os encontros entre essas equipes são sempre especiais. O Atleti venceu por 5 a 2 na La Liga em setembro de 2025, mas o Real levou a melhor nos 16 avos de final da Liga dos Campeões da temporada passada, passando nos pênaltis.

O Atleti está invicto nos últimos cinco jogos, vencendo quatro deles. O lendário francês Antoine Griezmann marcou três vezes nas suas últimas quatro partidas.

O Real também está em ótima forma, vencendo seus últimos quatro jogos em todas as competições e marcando 12 vezes nessa sequência. O jovem atacante Gonzalo Garcia fez um hat-trick na vitória por 5 a 1 contra o Real Betis na última partida. Ele será novamente titular no ataque, já que o astro francês Kylian Mbappé está afastado por lesão.

Onde assistir a Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam na quinta-feira (7), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, pela semifinal da Supercopa do Rei. A partida será transmitida por ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa). 

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como a NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao transmitir. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para transmissão de esportes.

Contorne restrições geográficasAssine já! 

Horário de início de Atletico Madrid x Real Madrid

crest
Supercopa da Espanha - Super Cup
King Abdullah Sports City

As equipes entram em campo a partir das 16h (horário de Brasília).

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Real Madrid

Atlético de MadridHome team crest

4-4-2

Formação

4-4-2

Home team crestRMA
13
J. Oblak
18
M. Pubill
14
M. Llorente
24
R. Le Normand
17
D. Hancko
6
Koke
20
G. Simeone
10
A. Baena
4
C. Gallagher
19
J. Alvarez
9
A. Soerloth
1
T. Courtois
22
A. Ruediger
17
R. Asencio
18
A. Carreras
8
F. Valverde
11
Rodrygo
5
J. Bellingham
14
A. Tchouameni
6
E. Camavinga
16
G. Garcia
7
Vinicius Junior

4-4-2

RMAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • X. Alonso

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho recente

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico nos confrontos diretos

ATM

Outros

RMA

1

2

Empates

2

Vitórias

8

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificações

0