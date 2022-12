Atlético de Madrid x Elche ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

As equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), no Metropolitano; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético de Madrid recebe o Elche na tarde desta quinta-feira (29), às 17h30 (de Brasília), no Metropolitano, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a classificação às oitavas de final da Copa del Rey, o Atlético de Madrid volta as atenções para o Espanhol. Atualmente, a equipe aparece na quinta posição, com 24 pontos, 13 a menos que o líder Barcelona.

Para o confronto o técnico Diego Simeone pode ter Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Angel Correa e Antoine Griezmann disponíveis para esta partida após a Copa do Mundo do Qatar, mas Pablo Barrios e Thomas Lemar podem deixar o time titular.

Do outro lado, o Elche, na lanterna com apenas quatro pontos, busca a primeira vitória na La Liga. Até o momento, soma quatro empates e 10 derrotas. Josan com problema muscular, é tratado como dúvida, enquanto Pere Milla, Alex Collado e Raul Guti podem aparecer entre os titulares.

Em 56 jogos disputados entre as equipes, o Atlético de Madrid soma 34 vitórias, contra 12 do Elche, além de 10 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Espanhol 2021/22, os Colchoneros venceram por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Atlético de Madrid: Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Llorente, Koke, De Paul, Witsel, Carrasco; Morata, Griezmann.

Escalação do provável Elche: Badia; Lirola, Roco, Gonzalez, Clerc; Mascarell, Guti; Josan, Collado, Milla; Boye.

Desfalques

Atlético de Madrid

Sem desfalques confirmados.

Elche

John Donald e Jony Alamo, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 29 de dezembro de 2022

• Horário: 17h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Cívitas Metropolitano – Madrid, ESP