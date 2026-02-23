Atlético de Madrid x Club Brugge: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2025/26

Atlético de Madrid e Club Brugge se enfrentam nesta terça-feira (24), às 14h45 (horário de Brasília), em confronto válido pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2025/26. A partida acontece no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

No primeiro jogo, disputado na semana passada, no Jan Breydel Stadium, em Bruges, o duelo terminou empatado em 3 a 3. Os espanhóis chegaram a ficar duas vezes à frente do placar, mas viram os belgas buscarem a igualdade no marcador.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Como assistir Atlético de Madrid x Club Brugge

A partida entre Atlético de Madrid e Club Brugge será transmitida pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Que horas começa Atlético de Madrid x Club Brugge

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Riyadh Air Metropolitano

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Atlético de Madrid

Com o confronto em aberto, o Atlético de Madrid procuram aproveitar o fator casa para seguir adiante na competição. Vindos de um 4 a 2 sobre Espanyol no fim de semana, os Colchoneros tentam se beneficiar do início avassalador de Ademola Lookman, que tem quatro gols e duas assistências em seis jogos pelo clube.

Notícias do Club Brugge

Vindo de uma vitória por 2 a 1 sobre o OH Leuven, o Club Brugge mira a classificação às oitavas mesmo jogando fora de casa. Com boas campanhas europeias nos últimos anos, o time belga tenta aprontar para cima do Atlético após mostrar muita resiliência no jogo de ida.

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Links úteis