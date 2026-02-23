Goal.com
Felipe Proença

Atlético de Madrid x Club Brugge: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2025/26

Após o empate no jogo de ida por 3 a 3, clubes decidem na Espanha quem fica com a vaga na próxima fase do torneio

Atlético de Madrid e Club Brugge se enfrentam nesta terça-feira (24), às 14h45 (horário de Brasília), em confronto válido pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2025/26. A partida acontece no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

No primeiro jogo, disputado na semana passada, no Jan Breydel Stadium, em Bruges, o duelo terminou empatado em 3 a 3. Os espanhóis chegaram a ficar duas vezes à frente do placar, mas viram os belgas buscarem a igualdade no marcador.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Como assistir Atlético de Madrid x Club Brugge

A partida entre Atlético de Madrid e Club Brugge será transmitida pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Que horas começa Atlético de Madrid x Club Brugge

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Club Brugge

13
J. Oblak
17
D. Hancko
3
M. Ruggeri
16
N. Molina
18
M. Pubill
6
Koke
14
M. Llorente
20
G. Simeone
22
A. Lookman
19
J. Alvarez
9
A. Soerloth
22
S. Mignolet
44
B. Mechele
64
K. Sabbe
65
J. Seys
4
J. Ordonez
25
A. Stankovic
8
C. Tzolis
67
M. Diakhon
20
H. Vanaken
10
H. Vetlesen
7
N. Tresoldi

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • I. Leko

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Atlético de Madrid

Com o confronto em aberto, o Atlético de Madrid procuram aproveitar o fator casa para seguir adiante na competição. Vindos de um 4 a 2 sobre Espanyol no fim de semana, os Colchoneros tentam se beneficiar do início avassalador de Ademola Lookman, que tem quatro gols e duas assistências em seis jogos pelo clube.

Notícias do Club Brugge

Vindo de uma vitória por 2 a 1 sobre o OH Leuven, o Club Brugge mira a classificação às oitavas mesmo jogando fora de casa. Com boas campanhas europeias nos últimos anos, o time belga tenta aprontar para cima do Atlético após mostrar muita resiliência no jogo de ida.

Retrospecto recente

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

CLB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

ATM

Outros

CLB

1

3

Empates

1

6

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

