Atlético Grau x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), no Estádio Alejandro Villanueva; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético Grau e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Na briga por uma vaga nas oitavas de final, o tricolor gaúcho ocupa a vice-liderança do Grupo D, com os mesmos sete pontos que o líder Godoy Cruz. Invicto no torneio, a equipe venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1 e o Atlético Grau por 2 a 0, além de empatar com o Godoy Cruz por 1 a 1.

Por outro lado, o Godoy Cruz é o lanterna do Grupo D, com apenas um ponto conquistado. Em busca da primeira vitória no torneio, a equipe perdeu para o Godoy Cruz e Grêmio 2 a 0, além de empatar com o Sportivo Luqueño por 2 a 2.

Prováveis escalações

Atlético Grau: Álvarez; Rojas, Franco, Tapia e Rodas; Herrera, Solís, Garcias e Bandiera; Álvarez e Sandoval.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote (João Pedro), Jemerson, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi e Cuéllar (Camilo); Alysson, Monsalve e Olivera.

Desfalques

Atlético Grau

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Kannemann, Mayk, Cuéllar, Cristian Olivera e Braithwaite estão no departamento médico.

Quando é?