Atlético-GO x Santos: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Em duelo direto de equipes que lutam para se manter fora da zona de rebaixamento, Atlético-GO e Santos entram em campo neste sábado (13), no estádio Antônio Accioly, às 17h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Santos DATA Sábado, 13 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Antônio Accioly, Goiânia - GO HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Auxiliar do VAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)

ONDE VAI PASSAR?





O Premiere, na tv fechada, irá transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de três derrotas consecutivas, o Atlético-GO resolver fazer uma mudança e anunciou o retorno do técnico Marcelo Cabo, que já deve comandar a equipe no duelo deste sábado.

Eder e Janderson estão suspensos e desfalcam o Dragão.

Fora de casa, o Santos busca mais uma vitória para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento e confirmar a sua permanência na primeira divisão do Brasileirão.

O Peixe não poderá contar com Lucas Braga, lesionado. Porém, Camacho está recuperado, enquanto Madson retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel, Dudu, Wanderson, Oliveira, Igor Cariús, Willian Maranhão, Gabriel Baralhas, João Paulo, André Luiz, Ronald e Zé Roberto.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Danilo Boza, Luiz Felipe, Kaiky, Madson, Camacho, Zanocelo, Felipe Jonatan, Marcos Guilherme, Diego Tardelli e Marinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 0 Atlético-GO Brasileirão 10 de novembro de 2021 Flamengo 2 x 0 Atlético-GO Brasileirão 5 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Atlético-GO Brasileirão 17 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Atlético-GO x Ceará Brasileirão 20 de novembro de 2021 21h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 RB Bragantino Brasileirão 10 de novembro de 2021 Santos 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 7 de novembro de 2021

Próximas partidas