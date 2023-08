Atlético-GO x Vitória: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Estádio do Dragão; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Vitória se enfrentam neste domingo (27), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Goiânia, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com três vitórias consecutivas, o Atlético-GO, com 37 pontos, segue na briga para entrar no G-4 da Série B. Do outro lado, o Vitória, com dois triunfos consecutivos, briga pela liderança. Até aqui, soma 15 vitórias, dois empates e sete derrotas no torneio. Um aproveitamento de 65%.

"Domingo é um jogo crucial. Estamos acompanhando a tabela, tiveram alguns resultados que nos favorecem, mas não adianta isso acontecer e a gente não fazer nosso papel. Domingo é um jogo muito importante para darmos mais um passo e voltar para a briga.", afirmou Baralhas, volante do Atlético-GO.

"A gente gosta de jogar em casa. Eu espero ver o estádio cheio, com apoio da nossa torcida, porque é um ambiente muito bom de jogar. Não tem coisa mais prazerosa do que jogar em casa com o estádio lotado", completou.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma quatro vitórias, contra três do Vitória, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Dragão venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Heron e Lucas Esteves; Matheus Sales, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Gustavo Coutinho e Airton. Técnico: Jair Ventura.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, João Victor, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Matheus Trindade, Gegê e Matheuzinho; Mateus Gonçalves, Léo Gamalho e Iury Castilho. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Quando é?