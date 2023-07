Atlético-GO x Mirassol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio do Dragão; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Mirassol se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Goiânia, pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem perder há seis jogos, com duas vitórias e quatro empates, o Atlético-GO aparece no meio da tabela, com 26 pontos conquistados e um aproveitamento de 50% na Série B, enquanto o Mirassol, com 27 pontos, busca reduzir a diferença de quatro pontos para o Vitória, que fecha o G-4.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Alix Vinicius, Heron e Jefferson; Matheus Sales, Rhaldney e Shaylon (David Braga); Kelvin, Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. Técnico: Anderson Gomes (interino).

Mirassol: Alex Muralha; Cedric, Thalisson, Luiz Otávio e Guilherme; Yuri Lima e Danielzinho; Negueba, Gabriel e Chico Kim; Zé Roberto. Técnico: Mozart.

Desfalques

Atlético-GO

Gabriel Tubarão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Mirassol

Jorginho, no departamento médico, está fora.

Quando é?