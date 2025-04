Atlético-GO x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), no Estádio do Dragão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Cuiabá se enfrentam na noite desta terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Goiânia, pela quarta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do Kwai Sports (confira a programação completa).

Na 13ª colocação da Série B, com quatro pontos somados, o Atlético-GO tenta reencontrar o caminho das vitórias. O Dragão largou bem, ao bater o Athletic Club por 4 a 2 na estreia, mas tropeçou nas rodadas seguintes: empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP e derrota por 2 a 0 para a Ferroviária.

"Algumas mudanças nós vamos ter. No jogo vocês vão ver, mas precisamos desse ajuste. Porque esse início não é o que a gente queria. Queríamos ter sofrido só um, no máximo dois gols. Não foi o que ocorreu. E nosso papel, da comissão técnica, é nosso papel", afirmou o técnico Cláudio Tencati.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Cuiabá vive momento mais positivo e segue invicto na competição. Com sete pontos, o Dourado ocupa a sexta posição na tabela. Até aqui, venceu o Volta Redonda por 1 a 0, superou o Athletico-PR por 2 a 1 e arrancou um empate por 2 a 2 diante do Avaí.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Vladimir, Ruan, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Guilherme Romão, Rhaldney, Willian Maranhão, William Pottker, Ariel, Marcelinho, Sandro Lima.

Cuiabá: Mateus Pasinato, Mateusinho, Nathan, Alan Empereur, Sander, Lucas Cardoso, Lucas Mineiro, Denilson, Max, Derik Lacerda, Pedrinho.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?