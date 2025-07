Atlético-GO x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (18), no Estádio Antônio Accioly; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 19h (de Brasília), Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o Paysandu por 2 a 2 na última rodada, o Atlético-GO busca voltar a vencer para se aproximar da zona de classificação à Série A. No momento, o Dragão ocupa a parte intermediária da tabela, com 22 pontos, três a menos que o Cuiabá, equipe que fecha o G-4.

Por outro lado, o Criciúma aparece na 13ª colocação, com 20 pontos, dois a mais que o Botafogo-SP, time que abre a zona de rebaixamento. Na última rodada, o Tigre venceu a Ferroviária por 2 a 1.

Atlético-GO: Paulo Vítor; Matheus Felipe, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Guilherme Romão;Willian Maranhão, Ham e Kauan; Robert (Shaylon), Caio Dantas e Frederico Martínez (Alejo Cruz).

Criciúma: Alisson;Yan Souto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Léo Naldi, Gui Lobo e Felipinho; Jhonata Robert, Nicolas e Diego Gonçalves.

Desfalques

Atlético-GO

Felipe e Marcelinho vão cumprir suspensão.

Criciúma

Matheus Trindade está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?

Data: sexta-feira, 18 de julho de 2025

sexta-feira, 18 de julho de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma seis vitórias, contra cinco do Criciúma, além de dois empates. No último encontro válido pela Série B de 2024, o Tigre venceu por 2 a 0.

Classificação

