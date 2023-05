Atlético-GO x Avaí ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (19), pela sétima rodada da competição; veja como acompanhar na TV

Atlético-GO e Avaí se enfrentam na tarde desta sexta-feira (19), no Estádio do Dragão, em Goiânia, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Brigando pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO, com 14 pontos, busca manter a invencibilidade no torneio. Nos primeiros seis jogos, foram quatro vitórias e dois empates, enquanto o Avaí, com apenas seis pontos, vem de derrota para a Chapecoense por 4 a 1 na última rodada.

O histórico de confrontos entre as equipes demonstra um equilíbrio considerável. Em 18 jogos disputados, o Atlético-GO conquistou oito vitórias, contra cinco do Avaí, além de cinco empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Atlético-GO saiu vitorioso com um placar de 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Gazal, Ramon e Heron; Renato, Rhaldney e Bruno Tubarão; Shaylon, Luiz Fernando e Igor Torres. Técnico: Alberto Valentim.

Avaí: Ygor Vinhas; Thales, Roberto, Alan Costa e Natanael; Wellington, Xavier e Eduardo; Waguininho, Dentinho e Rafael Gava. Técnico: Alex.

Desfalques

Avaí

Silva, Wellington e Júlio César vão cumprir suspensão.

Atlético-GO

Gustavo Coutinho, lesionado, é desfalque certo.

Quando é?