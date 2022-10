Atlético-GO 1 x 1 Palmeiras: os gols e recorde de Murilo; diferença para o vice-líder diminui

Alviverdes saíram na frente, mas levaram empate fora de casa pelo Brasileirão

Chegou ao fim a sequência de cinco vitórias consecutivas do Palmeiras, mas o líder do Brasileirão 2022 ainda conseguiu manter sua invencibilidade. Jogando no Estádio Antônio Accioly contra um Atlético-GO que ainda luta contra o rebaixamento, a equipe treinada por Abel Ferreira encontrou dificuldades. Pela discrepância entre os times, fica um certo sabor amargo aos palmeirenses mas ao mesmo tempo a distância para o segundo colocado é de dez pontos.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e boas chances das equipes, mas nada de gol. Luiz Fernando quase estufou as redes do Alviverde após driblar o goleiro Weverton na ponta-esquerda, mas o zagueiro Gustavo Gómez salvou o líder ao, de cabeça, tirar a bola de seu destino. O Dragão ainda exigiu outras defesas de Weverton. Do outro lado, Renan também trabalhou.

As redes foram balançadas apenas na segunda etapa. Logo aos três minutos, Gustavo Scarpa voltou a mostrar perícia ao bater na bola. O seu escanteio encontrou a cabeça de Murilo, e o zagueiro abriu o placar para o Palmeiras. O tento reforçou o talento ofensivo da zaga alviverde: foi o décimo gol de Murilo em 2022, marca igual à de seu companheiro Gustavo Gómez e que iguala o recorde de tentos anotados por zagueiros em uma única temporada, estipulado por Júnior Baiano em 1999.

A vitória parecia, mais uma vez ser o caminho natural para o Palmeiras, mas desta vez a escrita não seguiu o roteiro dos jogos anteriores. Na metade do segundo tempo Shaylon empatou para os donos de casa. O resultado, válido pela 31ª rodada, levou o Alviverde a 67 pontos. A distância em relação ao vice-líder Internacional diminuiu para dez pontos, mas segue considerável nesta reta final de torneio. O Atlético-GO chegou a 29, mas segue em 18º.