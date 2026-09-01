O Atlético de Madrid fechou a contratação do canadense Jonathan David, atacante da Juventus, nas últimas horas da janela de transferências de verão.

O movimento reforça as opções ofensivas do técnico Diego Simeone e dá ao argentino Julián Álvarez um novo parceiro no ataque.

A Juventus anunciou oficialmente o acordo com o Atlético de Madrid para o empréstimo gratuito de David até 30 de junho de 2027.

O acordo prevê o direito do Atlético de comprar o contrato do atacante canadense em definitivo por 25 milhões de euros, com o valor a ser pago ao longo de quatro exercícios financeiros, caso o clube espanhol decida acionar a cláusula.

David havia chegado à Juventus no verão passado em uma transferência a custo zero, após o fim de seu contrato com o Lille, da França, mas não apresentou o nível esperado em sua primeira temporada no Campeonato Italiano, marcando apenas 8 gols em todas as competições.

A movimentação do Atlético ocorreu enquanto Simeone buscava opções adicionais no ataque, em meio à continuidade da incerteza sobre o futuro de Álvarez, que desperta o interesse do Barcelona.

David estava no topo da lista do Atlético para reforçar o setor ofensivo, com o desejo do clube de concluir a negociação em um formato que não lhe impusesse um grande compromisso financeiro desde o início.

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