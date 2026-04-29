Atlético de Madrid x Arsenal: mesmas zonas, jogadores diferentes

O Arsenal e o Atlético de Madrid se enfrentam nas semifinais da Liga dos Campeões, duas equipes há muito associadas ao controle defensivo, mas que agora evoluem de maneiras diferentes.

O Atlético se afastou de sua identidade rígida, atacando com mais liberdade e assumindo riscos maiores. O Arsenal continua sendo uma das equipes mais estruturadas da Europa, capaz de controlar os jogos e limitar os adversários no mais alto nível.

Apesar dessas diferenças, ambas as equipes contam com uma presença ofensiva fundamental entre as linhas.

No Atlético, esse papel é desempenhado por Julián Álvarez, um atacante que combina movimentação, finalização e a capacidade de recuar para ligar o jogo.

No Arsenal, é Eberechi Eze, um jogador criativo que se posiciona centralmente, atua entre as linhas e recentemente ganhou influência nas fases de ataque.

Eles chegam a espaços semelhantes, mas por caminhos muito diferentes.

Mesmas zonas. Papéis diferentes. Soluções diferentes.

Vamos analisar seus mapas de ação ofensiva para entender como cada um deles pode moldar esta partida.

Eze: o fator decisivo do Arsenal ou não?

Quando Eberechi Eze chegou, houve entusiasmo. O Arsenal vinha carecendo há anos de uma verdadeira presença criativa entre as linhas, alguém capaz de quebrar a estrutura em vez de apenas mantê-la.

Mas havia dúvidas.

Será que ele se encaixaria nas exigências de Arteta quando o time não está com a posse de bola?

Sua liberdade limitaria o controle do Arsenal?

Demorou algum tempo. Houve momentos em que ele entrava e saía do time. Mas, nas últimas semanas, algo mudou. Seu papel ganhou importância, sua influência ficou mais evidente e, se o Arsenal quiser terminar a temporada em alta, provavelmente será com Eze no centro de tudo.

Ao analisar suas ações ofensivas, alguns aspectos se destacam.

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Ele é ativo em todo o campo, mas seu verdadeiro impacto vem no centro, ao redor e dentro da área. É de lá que partem seus chutes mais perigosos e seus passes decisivos.

Ainda há uma tendência de chutar de longe, refletida em um xG por chute relativamente baixo. Essa é uma área a ser melhorada. Mas em jogos acirrados, especialmente neste nível, o que importa é sua capacidade de encontrar espaços entre as linhas e conectar os ataques.

Eze não está apenas criando jogadas. Ele está moldando a forma como o Arsenal ataca.

E é isso que o torna difícil de conter.

Julián Álvarez: a vantagem implacável do Atlético

Algumas transferências simplesmente fazem sentido.

A ida de Álvarez para o Atlético sempre pareceu ser uma delas. Um jogador feito para a intensidade, a estrutura e os momentos decisivos, entrando em um sistema que exige exatamente isso.

Enquanto Eze traz controle e fluidez, Álvarez traz volume e agressividade.

Seu mapa conta uma história diferente.

Databall

Há muito mais atividade em toda a área, com uma presença clara nas zonas centrais de maior valor. Mesmo com tentativas ocasionais de longa distância e jogadas ensaiadas aumentando a distância média dos seus chutes, o seu xG por chute continua alto.

Essa é a principal diferença.

Álvarez não se limita a chutar com frequência. Ele chega consistentemente a posições decisivas.

Ele consegue recuar, combinar jogadas e ainda assim atacar a área. Essa dupla função permite ao Atlético sobrecarregar as áreas centrais, especialmente com jogadores que avançam ao seu redor, como Llorente, ou jogadores pelas laterais atacando os espaços.

E, em certos momentos, isso se torna difícil de defender.

Porque quando Álvarez consegue um chute nessas zonas, raramente é inofensivo.

O contraste

Eles atuam em espaços semelhantes.

Mas:

Eze encontra e conecta esses espaços

Álvarez ataca e finaliza

Um molda o ataque.

O outro o finaliza.

E em uma semifinal decidida por detalhes, essa diferença pode definir o confronto.

O panorama geral já está claro.

Ambos os jogadores atuam em zonas centrais semelhantes, ambos influenciam o terço final do campo e ambos são capazes de decidir jogos de maneiras diferentes.

Mas analisar todas as competições mostra apenas uma parte da história.

Esses jogos não são mais normais.

A Liga dos Campeões muda o contexto, o espaço e o tipo de oportunidades que os jogadores têm.

E é aí que as coisas começam a se diferenciar.

Para entender realmente quem representa a maior ameaça nesta eliminatória, precisamos analisar o desempenho de cada um neste nível europeu.



