Atlético de Madrid questiona VAR e ‘bomba’ na internet

Os Colchoneros não esconderam a revolta pelas decisões da arbitragem na derrota para o Real Madrid

Se Diego Simeone disse, em sua entrevista coletiva após a derrota por 3 a 1 para o Real Madrid, que o resultado não teve grande influência do VAR, o Atlético não fez o mesmo.

Através de suas redes sociais, o clube espanhol postou imagens que colocam sob dúvidas as decisões tomadas pelo arbitro principal no duelo: o pênalti sofrido por Vinícius Júnior, com imagem do brasileiro caindo ainda fora da área; o impedimento no lance que resultou em gol anulado feito por Morata, em que o atacante aparece na mesma linha dos zagueiros e um pênalti de Casemiro sobre o estreante.

Sobre o pênalti, Casemiro confirmou após o jogo que houve o contato com Morata. Entretanto, o brasileiro não considerou que tenha sido pênalti.

A postagem feita pelo Atlético de Madrid repercutiu bastante na internet. Com o resultado, a equipe treinada por Simeone foi ultrapassada pelo Real, perdeu a segunda posição e ficou ainda mais longe da briga pelo título espanhol.