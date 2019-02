Casemiro explica golaço pelo Real: “sabia que a bola ia chegar”

O meio-campista brasileiro abriu o placar na vitória do Real Madrid e garantiu que não fez pênalti em Morata

Casemiro roubou a cena no estádio do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano, ao acertar uma bicicleta para abrir o placar pelo Real Madrid na vitória por 3 a 1 que levou os merengues à vice-liderança da Liga Espanhola após 23 jogos.

O meio-campista aproveitou sobra de bola após disputa entre os jogadores do Atleti com Sergio Ramos e arrematou com estilo. Após o jogo, o brasileiro explicou a jogada: “Eu sabia que a bola ia chegar lá, porque já tínhamos tido um escanteio antes. Eu vi bem e depois eles saltaram com o (Sergio) Ramos, quatro com Ramos, e eu aproveitei e fiz o gol. Quando você treina com Benzema, Vinícius e Bale aprende essas coisas”.

Casemiro também protagonizou um dos lances polêmicos no clássico, marcado pela influência do VAR para decidir lances importantes – como a validação do gol de Griezmann e ter anulado um tento do estreante Morata. O brasileiro derrubou Morata dentro da área, mas o árbitro não assinalou o pênalti – gerando revolta entre os torcedores colchoneros.

“Claro que teve contato, mas para mim não foi pênalti. Para ser pênalti tem que ter um pouco mais e, além disso, temos o árbitro e o VAR para apitarem”, garantiu.

Sobre o VAR, o próprio técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, disse que a derrota não deve ser creditada ao árbitro auxiliar de vídeo.

O el penalti de Casemiro a Morata... pic.twitter.com/7zLbXC4Iu4 — Pablo Vallaure Larre (@pablovl) 9 de fevereiro de 2019

“Eu não costumo falar do VAR. Entendo que é uma coisa que certamente vai crescer e melhorar, nos tornando todos mais eficazes. Eu não tenho as possibilidades de ver as ações repetidas como acontece com as pessoas que trabalham com o VAR. Espero e desejo que tenham acertado. Eu não acho, absolutamente, que tenhamos perdido por causa das ações do VAR”.