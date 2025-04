Atlético Bucaramanga x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), no Estádio Alfonso López; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético Bucamaranga e Fortaleza se enfrentam na noite desta quarta-feira (23), às 23h (de Brasília), no Estádio Alfonso López, na Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Paramount+ (veja a programação completa).

Sem vencer há cinco jogos na temporada, o Fortaleza entra em campo em busca de recuperação. A equipe tem um jogo a menos na Sul-Americana, já que a partida contra o Colo-Colo foi suspensa devido a uma confusão. Com isso, o Leão do Pici ocupa a lanterna do Grupo E, ainda sem pontuar. Na estreia, perdeu para o Racing por 3 a 0.

Do outro lado, o Atlético Bucaramanga lidera o grupo com quatro pontos. Invicto, o time colombiano empatou por 3 a 3 com o Colo-Colo e venceu o Racing por 2 a 1 nas duas primeiras rodadas.

Prováveis escalações

Atlético Bucaramanga: Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao, Hinestroza; Castro, Flores, Castañeda, Ibargüen; Londoño, Pons.

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, David Luiz, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Matheus Rossetto, Pol Fernández, Emmanuel Martínez; Marinho, Lucero.

Desfalques

Atlético Bucaramanga

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Breno Lopes e Moisés estão machucados.

Quando é?