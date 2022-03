O Atlético de Alagoinhas enfrenta o Bahia de Feira nesta quarta-feira (30), no Carneirão, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. Como venceu o primeiro duelo por 1 a 0, o Carcará tem a vantagem do empate para chegar à final. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (Cultura), na TV aberta, e do Youtube da TVE, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-BA x Bahia de Feira DATA Quarta-feira, 30 de março de 2022 LOCAL Carneirão - Alagoinhas, BA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TVE (Cultura), na TV aberta, e o Youtube da TVE, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Barreirão.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de terminar a primeira fase na vice-liderança, com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e duas derrotas), o Atlético-BA entrará em campo com a vantagem do empate para chegar a sua terceira final seguida do Baiano.

Do outro lado, o Bahia de Feira encerrou em terceiro lugar, também com 17 pontos, mas com três gols a menos que o adversário. Agora, após ter perdido por 1 a 0 em casa, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a classificação. Caso devolva o placar pela diferença mínima, a disputa será definida nos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-BA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 5 x 1 Atlético-BA Copa do Nordeste 23 de março de 2022 Bahia de Feira 0 x 1 Atlético-BA Baiano 26 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO ASA x Atlético-BA Série D 17 de abril de 2022 A definir Atlético-BA x Lagarto Série D 23 de abril de 2022 A definir

BAHIA DE FEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 1 Bahia de Feira Baiano 16 de março de 2022 Bahia de Feira 0 x 1 Atlético-BA Baiano 26 de março de 2022

Próximas partidas