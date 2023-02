Atlético-BA x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na internet

Atlético de Alagoinhas e Atlético-GO entram em campo na noite desta quarta-feira (1), no Carneirão, às 19h (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil. Quem vencer terá pela frente o Volta Redonda, que eliminou o Falcon por 3 a 1. A partida terá transmissão ao vivo da Amazon Prime, no serviço de streaming.

Depois de vencer o Iporá por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano, o Atlético-GO volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil 2023. Vale lembrar que o Dragão tem a vantagem do empate para avançar à segunda fase do torneio, enquanto o Atlético de Alagoinhas terminou o Campeonato Baiano na oitava posição, com duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

"Estamos vendo várias zebras. Nem são mais zebras, na verdade, pois o futebol brasileiro está muito equilibrado em todas as divisões. Sabemos que vai ser difícil, um jogo em que nós, da parte defensiva, não podemos ter erro. Não podemos dar erro ao adversário. Vai ser um jogo muito equilibrado e disputado. Quem errar menos vai sair com a classificação. Qualquer vacilo pode custar a vaga", afirmou Ramon.

Prováveis e scalações

Atlético-GO: Ronaldo, Rodrigo Soares, Renan Cosenza, Ramon Menezes, Moraes, Mikael, Rhaldney, Shaylon, Bruno Tubarão, Airton e Daniel.

Atlético-BA: Fábio Lima; Paulinho, Caíque, Gilmar, Lucas Luan; Van, Lucas Alisson, Ramirez; Gustavo Custódio, Misael, Jarles Baiano.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Atlético-BA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?