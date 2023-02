Atlético de Alagoinhas x Vitória ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

Times entram em campo nesta quarta-feira (8), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

O Vitória visita o Atlético de Alagoinhas na noite desta quarta-feira (8), às 19h15 (de Brasília), no Carneirão, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo do Youtube (TVE Bahia), na internet.

Depois da derrota para o CSA por 3 a 1 na Copa do Nordeste, o Vitória volta as atenções para o Baianão. Com sete pontos, a equipe registra duas vitórias, um empate e três derrotas, enquanto o Atlético de Alagoinhas vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos.

Em 31 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma 22 vitórias, contra apenas três do Atlético de Alagoinhas, além de seis empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Baiano 2022, as equipes empataram sem gols

Prováveis escalações

Escalação do provável Vitória: Lucas Arcanjo; Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Gegê e Diego Torres; Nicolás Dibble, Osvaldo e Léo Gamalho.

Escalação do provável Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima; Edson Oliveira, Nuno, Lucas Luan, Dedé Baiano, Leandro Sobral, Lucas Alisson, Emerson, Nickson, Gustavo Custódio, Willian Santos.

Desfalques

Atlético de Alagoinhas

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Não há desfalques confirmados.

Quando é?