Atlético-BA x Bahia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), pela quarta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na internet

Atlético-BA e Bahia se enfrentam na noite desta sexta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Carneirão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, na plataforma de streaming.

Ainda sem vencer no Nordestão 2023, o Bahia aparece na penúltima posição do Grupo B com apenas um ponto. Até o momento, foram duas derrotas (para o Sampaio Corrêa e Fortaleza) e um empate (diante do Ferroviário), enquanto o Atlético-BA, na lanterna do Grupo A sem nenhum ponto conquistado, soma três derrotas.

Em 35 jogos disputados entre as equipes, o Bahia registra uma ampla vantagem. Foram 21 vitórias, contra seis do Atlético de Alagoinhas, além de oito empates. No último encontro, válido pelo Baianão 2023, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo e Chávez; Diego Rosa, Acevedo e Daniel; Kayky, Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva

Atlético-BA: Fábio Lima; Edson, Caíque, Dede Baiana e Lucas Luan; Lucas Alisson, Van, Emerson e Jeferson; Misael e Gustavo Custódio.Técnico: Zé Carijé.

Desfalques

Bahia

Danilo Fernandes e Kanu seguem fora.

Atlético-BA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?