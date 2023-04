Atlético Nacional x Melgar ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela segunda rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na internet

Atlético Nacional e Melgar se enfrentam na noite desta quinta-feira (20), às 21h (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

O Atlético Nacional tem um ano com altos e baixos, até aqui. A equipe está, nesse momento, na 8ª colocação do Apertura 2023 com 18 pontos em 12 rodadas. Por outro lado, na Libertadores, o retrospecto começou de maneira positiva. O Atlético Nacional estreou com vitória na primeira rodada do grupo H e bateu o Patronato por 2 a 1, de virada, e fora de casa. A equipe do treinador brasileiro Paulo Autuori lidera a chave com três pontos conquistados, após uma rodada disputada.

O Melgar tem um ano díficil. O time ganhou a sua primeira partida. na atual temporada, na última rodada do Campeonato Peruano, quando bateu o Cienciano em casa por 1 a 0. A equipe estreou na Libertadores empatando. Os peruanos receberam o Olimpia em casa e ficaram no 1 a 1.

Prováveis escalações

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonardo Mifflin e Paolo Reyna; Horacio Orzán, Tomás Martínez, Alexis Arias e Bernardo Cuesta; Cristian Bordacahar e Luis Iberico.

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Cristián Zapata, Juan Felipe Aguirre, Juan Patiño e Yerson Candelo; Nelson Palacio, Dorlan Pabón, Andrés Salazar e Sebastián Gómez; Edier Ocampo e Jefferson Duque.

Desfalques

Melgar

Sem desfalques confirmados.

Atlético Nacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?