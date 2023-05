Atlético-MG x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam na tarde deste domingo (14), pela 11ª rodada; veja como como acompanhar na internet

Atlético-MG e Internacional se enfrentam na tarde deste domingo (14), às 15h (de Brasília), no SESC Alterosas, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da GaloTV, no YouTube.

O Galo vem de três derrotas consecutivas para Kindermann, Bahia e Palmeiras, e busca se recuperar diante do Inter. Do outro lado, as Coloradas também buscam a recuperação no duelo deste domingo, após derrotas para Palmeiras e Santos nas últimas duas rodadas.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Raissa, Bruna, Katielle, Day, Ludmila, Barbara, Jorelyn, Luana, Gabi, Luana Rodrigues, Manu.

Internacional: Gabriela, Zoio, Djenifer, Belen, Carlinha, Isabela, Tamara, Priscila, Pat, Isadora, Dayana.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?