Athletico vai manter percentual em venda de Christian para o Bahia

Baianos devem ganhar a concorrência pelo meio-campista. Cruzeiro, Fluminense e Goiás propuseram empréstimo. Vasco sinalizou com proposta de compra

O Athletico-PR já avisou ao Bahia que quer ficar com um percentual dos direitos econômicos de Christian na transferência que movimentará US$ 3 milhões (R$ 15,49 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

Hoje, os paranaenses detêm 70% dos direitos econômicos do meio-campista, enquanto o União Beltrão é detentor de 30% dos direitos do atleta. Ele defendeu a equipe até a categoria sub-17.

O Athletico-PR deve manter um percentual, mesmo que reduzido, dos direitos econômicos do jogador nas tratativas. A fatia que seguirá com o clube, contudo, ainda não foi definida. Esta é uma situação que deve se estender até o início da próxima semana.

O percentual do União Beltrão deve ser todo inserido na negociação. O desejo do Bahia é ter no mínimo 80% dos direitos econômicos do meio-campista ao fim das tratativas.

O Furacão ainda aguarda a formalização da oferta vinda da Arena Fonte Nova. O diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro, informou ao presidente do Athletico-PR, Mário Celso Petraglia, que buscaria aprovação do Grupo City para dar sequência às tratativas. O negócio será com pagamento parcelado de US$ 3 milhões.

O Bahia não era o único interessado em Christian. Cruzeiro, Fluminense e Goiás queriam a contratação do atleta por empréstimo, enquanto o Vasco sinalizou por uma oferta em definitivo, mas não apresentou valores. Os baianos estão à frente da disputa pelo atleta.

A multa rescisória de Christian para o exterior na Arena da Baixada é de 60 milhões de euros (R$ 329,07 milhões), e a cláusula para o Brasil é de R$ 34 milhões, valor calculado de acordo com o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

O volante de 22 anos tem contrato no CT do Caju até 31 de dezembro de 2024. Ele chegou ao clube em setembro de 2019 para atuar inicialmente nas divisões de base e, depois, foi promovido à equipe principal.