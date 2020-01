Athletico usará aspirantes no Paranaense: veja os destaques e reforços do time

Furacão fez sete contratações para buscar mais um título estadual em 2020

Como tem sido de costume nos últimos anos, o vem para a disputa do com seu time de Aspirantes, aposta que rendeu frutos com títulos nas duas últimas campanhas do Estadual. Em 2020, dos oito reforços anunciados pelo clube para a temporada, apenas uma foi para o elenco principal - os outros sete ficam no elenco sub-23 para.

O elenco aspirante é composto por jogadores bastante jovens. Aqueles que se destacarem podem receber chances no elenco profissional, que disputa em 2020, além do Campeonato Brasileiro, Supercopa do , e .

Abaixo, a Goal detalha tudo sobre o grupo alternativo do Furacão para esta disputa!

OS REFORÇOS

Danilo Boza (Lateral-direito) - 21 anos, ex-

Léo Gomes (Volante) - 22 anos, ex-

Pedro do Rio (Volante) - 19 anos, ex-Ferroviária

Denner (Meia) - 20 anos, ex-Juventude

Elias Rezende (Meia) - 20 anos, ex-

Reinaldo (Atacante) - 18 anos, ex-

Julimar (Atacante) - 18 anos, ex-Criciúma

ELENCO ATUAL

Por enquanto, o elenco do Athletico vem assim:

Goleiros

Juliano

Bento

Gabriel

Zagueiros

Wesley

Walber

José Ivaldo

Laterais

Danilo Boza

Léo Simas

Meio Campistas

Léo Gomes

Breno Lopes

Denner

Elias Rezende

Juanma Boselli

Pedro do Rio

Atacantes

Reinaldo

Julimar

Luiz Fernando

Demethryus

Jáderson

Técnico: Eduardo Barros

Além desses, é possível que alguns jogadores que integram o time principal reforcem o grupo, além de atletas que estão disputando a .

DESTAQUES

Léo Gomes

(Foto:Mourão Panda/ )

Um dos reforços do time para 2020 já chega como uma promessa e um dos destaques do time. O volante de 22 veio do Vitória, onde teve bastante destaque. Ele foi fundamental para que o rubro-negro escapasse do rebaixamento para a .

O jogador chega como promessa e a expectativa de se tornar um 'novo' Bruno Guimarães, destaque do time principal que está próximo de trocar o Athletico pelo futebol europeu - o Benfica surgiu como novo possível destino depois que esfriaram as tratativas com o Atlético de Madrid.

Jáderson

(Foto:Cahuê Miranda/Athletico)

O atacante de 19 anos chegou a compor o time principal do Athletico sob comando de Tiago Nunes. Sem nem ter participado do Paranaense em 2019, ele foi inscrito na Libertadores, depois de ter sido destaque na .

Apesar de não ter disputado a Libertadores, Jáderson participou de dois amistosos do time principal.

CALENDÁRIO

Os aspirantes rubro-negros fazem sua estreia no Paranaense contra o União-PR no dia 18 (sábado), às 16h do horário de Brasília, em Francisco Beltrão. Já os titulares disputam o primeiro jogo oficial diante do , em 16 de fevereiro (domingo) às 11h, no Mané Garrincha, pela nova Supercopa do Brasil.