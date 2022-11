Athletico supera arrecadação milionária de 2019 mesmo sem títulos

Mesmo sem títulos nesta temporada, o Furacão terminou o ano com R$ 117,6 milhões de arrecadações, superando a marca de 2019

Antes de se destacar dentro das quatro linhas, o Athletico aparece no cenário nacional com destaque para sua administração. Mesmo sem levantar nenhum campeonato em 2022, o ano pode ser comemorado pelos dirigentes.

O Furacão fechou 2022 com uma arrecadação em premiações de R$ 117,6 milhões. É uma cifra superior a 2019, quando o time levantou R$ 111,6 milhões após ser campeão da Copa do Brasil, do Paranaense e da Levain Cup, além de ter terminado o Brasileiro em quinto e atingido as oitavas da Libertadores.

Em 2022, sem títulos, o Athletico foi vice-campeão da Libertadores, sexto do Brasileirão e eliminado nas quartas-de-final da Copa do Brasil e na semifinal do Campeonato Paranaense.

Para 2023, mesmo com o caixa fortalecido, o clube deve fazer uma redução de 30% nos custos, segundo informou o GE. Ainda segundo a reportagem, todo o departamento de scouting já foi demitido.

O ano de 2022 marcou o maior investimento do clube em futebol na história. Dos R$ 77 milhões investidos, R$ 24 milhões foram pagos para tirar Vitor Roque, de 17 anos, do Cruzeiro. O Athletico também comprou Canobbio, de 23 anos, por R$ 15,2 milhões do Peñarol, surpreendendo o mercado na época.

Tomás Cuello, de 22 anos, foi uma das negociações mais demoradas do Furacão. O jogador quase voltou ao Red Bull Bragantino, mas o time paranaense acabou levando o atacante do Atlético Tucumán por R$ 12,8 milhões.

Por último, na janela do meio do ano, o Athletico contratou Alex Santana, de 27 anos, junto ao Ludogorets Razgrad, da Bulgária por R$ 13 milhões. Essas foram as principais contratações do Athletico para tentar o título da Libertadores.

Em 2023, o Athletico terá calendário farto, com as principais competições a serem disputadas: Estadual (com a presença do time principal em grande parte da competição), Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Luiz Felipe Scolari será o diretor técnico e vai trabalhar diretamente com todas as comissões técnicas do Athletico, desde as categorias de base até o time principal, que terá como técnico Paulo Turra, ex-auxiliar técnico de Felipão.