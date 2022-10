Athletico recebe o Goiás e foca na vaga na Libertadores

Ressaca após a derrota na final da Libertadores, palavra de ordem é voltar para a principal competição internacional

O Athletico recebe o Goiás, nesta quarta-feira (2), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. É o primeiro confronto após a perda do título da Libertadores para o Flamengo, por 1 a 0, em Guayaquil, no Equador.

O time será comandado pelo auxiliar técnico Paulo Turra, uma vez que Felipão está suspenso. Além do técnico, os atacantes Pablo e Cuello também cumprem suspensão automática.

O discurso após a perda da Libertadores no Athletico é de focar na reta final do Brasileiro e garantir o retorno do Furacão à competição.

“Agora é seguir em frente. Lutar no Brasileiro para que a gente possa voltar à Libertadores ano que vem, para novamente chegar à final”, disse o lateral-esquerdo Abner.

O atacante Canobbio declarou que o Furacão tem que focar na reta final do Brasileirão. “Faltam quatro rodadas e precisamos lutar para garantir nossa participação da Libertadores do ano que vem”, disse o atacante.

Com 51 pontos, o Athletico é o sexto colocado e vem de derrota na competição para o Bragantino. Dos quatro jogos restantes, dois são na Arena.