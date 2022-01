Athletico-PR fica perto de acordo com Marlos por uma temporada

O Athletico-PR está perto de anunciar o meia-atacante Marlos até o fim de 2022. A diretoria do clube entrou em contato com o veterano de 33 anos, deixou clara a sua intenção de tê-lo no plantel por uma temporada e encaminhou a sua chegada à Arena da Baixada. As tratativas foram conduzidas pelo presidente Mario Celso Petraglia, mas contam com o auxílio do novo executivo, Alexandre Mattos.

Sem clube desde o início do mês, quando deixou o Shakhtar Donetsk, o meio-campista estava livre para assinar com outra equipe no mercado da bola. O Furacão foi o principal interessado em levá-lo neste momento depois que o Atlético-MG também havia sondado sua situação.

A GOAL apurou que as conversas com o jogador aconteciam desde o fim de 2021. As tratativas eram lideradas pelo presidente Mario Celso Petraglia. Nos últimos dias, após a chegada de Alexandre Mattos para o cargo de CEO de Negócios e Área Internacional, a negociação voltou a ganhar força na Arena da Baixada. O executivo procurou o atleta e deixou a negociação encaminhada.

Marlos foi revelado no futebol paranaense, mas iniciou a carreira com as cores do Coritiba. Em 2009, ele deixou o Couto Pereira para jogar pelo São Paulo até ser negociado para o Metalist, da Ucrânia, em janeiro de 2012. Dois anos e meio mais tarde, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, clube que deixou no início deste ano.

O futebol de destaque no país europeu fez com que ele se naturalizasse ucraniano. O atleta fez 26 jogos pela seleção local, com um gol marcado. Ele ainda se responsabilizou por seis assistências.

Em sua última temporada pelo Shakhtar Donetsk, Marlos fez 26 partidas, com três gols marcados e seis assistências. No período, ele esteve em campo por 1.152 minutos.