Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Classificado para a semifinal do Campeonato Paranaense após eliminar o Foz do Iguaçu por 8 a 1 no placar agregado, o Athletico-PR volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com um jogo a menos disputado, o Furacão ocupa a parte intermediária da tabela com três pontos. Na rodada de estreia, a equipe venceu o Internacional por 1 a 0.

Por outro lado, o Santos chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste, pelo Campeonato Paulista. No entanto, a situação no Brasileirão é complicada. Ainda em busca da primeira vitória na competição, o Peixe entra em campo pressionado. Atualmente na zona de rebaixamento, a equipe foi derrotada pela Chapecoense por 4 a 2 na rodada de estreia e, na sequência, ficou no empate por 1 a 1 com o São Paulo.

Recuperado de lesão, Neymar não será relacionado para a partida, já que a comissão técnica optou por preservá-lo devido ao gramado sintético da Arena da Baixada. A expectativa é que o camisa 10 volte a atuar no domingo (15), contra o Velo Clube, em duelo válido pela última rodada da primeira fase do Paulistão.

Athletico-PR: Santos, Gastón Benavídez, Carlos Terán, Felipe Aguirre (Arthur Dias), Esquivel, Luiz Gustavo, Juan Portilla (Bruno Zapelli), Chiquetti (Julimar), Steven Mendoza, Kevin Viveros.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Miguelito; Barreal, Gabigol, Rony.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Santos

Willian Arão, Zé Rafael, Adonis Frías e João Basso estão fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena da Baixada - Curitiba, PR

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis