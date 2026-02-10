Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoAthletico Paranaense
team-logoSantos
ASSISTA COM OASSISTA COM O
Mounique Vilela

Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), na Arena da Baixada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Classificado para a semifinal do Campeonato Paranaense após eliminar o Foz do Iguaçu por 8 a 1 no placar agregado, o Athletico-PR volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com um jogo a menos disputado, o Furacão ocupa a parte intermediária da tabela com três pontos. Na rodada de estreia, a equipe venceu o Internacional por 1 a 0.

Por outro lado, o Santos chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste, pelo Campeonato Paulista. No entanto, a situação no Brasileirão é complicada. Ainda em busca da primeira vitória na competição, o Peixe entra em campo pressionado. Atualmente na zona de rebaixamento, a equipe foi derrotada pela Chapecoense por 4 a 2 na rodada de estreia e, na sequência, ficou no empate por 1 a 1 com o São Paulo.

Recuperado de lesão, Neymar não será relacionado para a partida, já que a comissão técnica optou por preservá-lo devido ao gramado sintético da Arena da Baixada. A expectativa é que o camisa 10 volte a atuar no domingo (15), contra o Velo Clube, em duelo válido pela última rodada da primeira fase do Paulistão.

Athletico-PR: Santos, Gastón Benavídez, Carlos Terán, Felipe Aguirre (Arthur Dias), Esquivel, Luiz Gustavo, Juan Portilla (Bruno Zapelli), Chiquetti (Julimar), Steven Mendoza, Kevin Viveros.

Brasileirão
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
Santos crest
Santos
SAN

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Miguelito; Barreal, Gabigol, Rony.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Santos

Willian Arão, Zé Rafael, Adonis Frías e João Basso estão fora.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Arena da Baixada - Curitiba, PR 

Retrospecto recente

APR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

APR

Outros

SAN

1

2

Empates

2

Vitórias

6

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0