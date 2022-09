Athletico-PR pede US$ 5 milhões para liberar Terans após sondagens

Uruguaio atrai interesse no mercado da bola, mas o clube paranaense não pretende facilitar a sua liberação

David Terans recebeu sondagens no mercado da bola para deixar o Athletico-PR, especialmente de clubes do exterior. Os paranaenses, no entanto, pediram cerca de US$ 5 milhões (R$ 25,85 milhões na cotação atual) para liberá-lo, como soube a GOAL com uma fonte ligada ao estafe do atleta.

O uruguaio de 28 anos atrai interessados no futebol do mundo árabe — os clubes não são revelados —, mas não há a intenção do Furacão em facilitar a sua saída na próxima janela de transferências.

David Terans tem contrato na Arena da Baixada até 30 de junho de 2025. Ele chegou ao clube em maio de 2021, depois de deixar o Atlético-MG. Os paranaenses pagaram R$ 7,5 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta. Hoje, o veem mais valorizado e pedem uma quantia alta por sua liberação.

Em 2022, o meia-atacante fez 42 partidas pelo Athletico-PR, com 14 gols marcados e sete assistências. Ele soma 2.677 minutos no time, mesmo que não tenha tanto espaço com o técnico Luiz Felipe Scolari.