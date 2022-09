David Terans, goleador, garçom e reserva do Athletico

Meia uruguaio tem contrato com o Furacão até 2025 e, mesmo no banco, é peça-chave no time de Luiz Felipe Scolari

O uruguaio David Terans, de 28 anos, é o goleador do Athletico na temporada e também o líder em assistências, mesmo amargando o banco de reservas no Furacão. São 13 gols na temporada com 7 assistências, além de ser o artilheiro do clube no Brasileiro, com 8 gols. E o torcedor não precisa ir longe na memória para comprovar os números e a importância do jogador, inclusive na histórica campanha na Copa Libertadores.

Nas quartas de final da Libertadores, em La Plata, Terans entrou na reta final da partida e fez a jogada que terminou no passe de Vitinho para Vitor Roque marcar o gol da classificação contra o Estudiantes.

Na semifinal diante do Palmeiras, em São Paulo, Terans fez o segundo gol do Athletico que garantiu o empate por 2 a 2 diante do Palmeiras e a vaga na final do torneio sul-americano.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Avaí, em Florianópolis, bastaram apenas dois minutos em campo para Terans empatar o jogo em 1 a 1, acertando um chutaço de fora da área.

Mesmo na reserva do time de Luiz Felipe Scolari, Terans curte o bom momento. "Sempre trabalho para ajudar minha equipe, fazendo meu melhor. Agora estou no banco, mas sempre que entro dou meu melhor para ajudar a equipe", disse o jogador.

David Terans trocou o Atlético MG pelo Athletico paranaense em maio de 2021 e tem contrato até junho de 2025. Com a camisa do Furacão, o uruguaio foi campeão da Copa Sul-americana em 2021. O Athletico volta a campo neste próximo domingo, quando recebe o Cuiabá, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. E Terans deve começar no banco de reservas, como de costume.