Athletico-PR x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (5), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na internet

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam na tarde desta sexta-feira (5), às 15h (de Brasília), no CT do Caju, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não teve transmissão confirmada.

O Athletico chega para o duelo contra o Grêmio após vencer o Ceará na última rodada por 4 a 2, jogando fora de casa. A equipe ocupa a 12ª colocação na tabela, com sete pontos conquistados.

Do outro lado, o Grêmio vem de uma derrota dentro de casa diante da Ferroviária, líder do Campeonato, por 4 a 1. A equipe tricolor ocupa a 11ª colocação, com 10 pontos somados.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Thais Helena, Evellyn, Nay, Paloma, Thais, Nat, Veronica, Camila Pini, Thayslane, Hilary, Dedê.

Grêmio: Vivi, Tuani, Patricia, Natane, Rafa Levis, Caty, Jessica Pena, Brito, Cassia, Raquel, Shasha.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?