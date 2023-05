Athletico-PR x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), pela última rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Cruzeiro se enfrentam na tarde desta quinta-feira (4), às 15h (de Brasília), no CT do Cajú, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

O Athletico-PR lidera o Grupo B da competição, com 16 pontos conquistados. Nos oito jogos disputados até o momento, o Furacão venceu cinco, empatou um, e sofreu apenas duas derrotas. O clube paranaense precisa de apenas um empate para chegar às quartas.

Do outro lado, o Cruzeiro ocupa a sexta colocação do Grupo B, com 13 pontos conquistados. Em oito partidas, a Raposa venceu quatro, além de um empate e três derrotas. O time mineiro precisa vencer e torcer por outros resultados para se classificar às quartas de final.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael, Renan Vinana, Vinícius Kauê, Kevin Colli, João Vitor, Leonardo Derik, Chiqueti, Yuri, Lucca, Ataide e Murilo. Técnico: Juliano Roberto Antonello.

Cruzeiro: Ítalo Brito; Pedrão, Bruno Alves, Ruan Santos e Japa; João Gabriel, Jhosefer e Ítalo Isaac; Lázaro, Vitinho e Denilson. Técnico: Fernando Seabra.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?