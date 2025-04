Athletico-PR x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e CRB se enfrentam neste domingo (20), às 19h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela quarta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN 4 na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (confira a programação completa).

Na briga pelas primeiras posições da Série B, o Athletico-PR soma seis pontos. A equipe venceu o Paysandu e o Criciúma, ambos por 2 a 1, nas duas primeiras rodadas, mas foi derrotada pelo Cuiabá, também por 2 a 1, na última rodada.

Por outro lado, o CRB quer manter o aproveitamento de 100% na Série B. Na liderança, com nove pontos, a equipe até o momento venceu a Chapecoense e Volta Redonda por 1 a 0, além do Athletic Club por 2 a 1.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Palacios, Habraão, Léo e Esquivel; Felipinho, Raul (Falcão) e Zapelli; Velasco, Luiz Fernando e Alan Kardec. Técnico: Barbieri.

CRB: Matheus Albino; Hayner, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Fernando Henrique, Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Douglas Baggio e Breno Herculano. Técnico: Barroca.

Desfalques

Athletico-PR

Dudu voltou a sentir dores no joelho e está fora.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?