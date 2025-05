Athletico-PR x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h35 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela sétima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (confira a programação completa).

Em busca da recuperação após duas derrotas consecutivas na Série B, o Athletico-PR ocupa a nona posição, com nove pontos e um aproveitamento de 50%. Em seis jogos disputados, o Furacão venceu o CRB por 2 a 0, além de bater o Paysandu e o Criciúma por 2 a 1. No entanto, foi derrotado pelo Cuiabá e pelo Novorizontino por 2 a 1, e pelo Botafogo-SP por 4 a 1.

Por sua vez, a Chapecoense está na oitava colocação, também com nove pontos. Até o momento, a Chape venceu o Paysandu por 2 a 0, o Athletic por 1 a 0 e o Criciúma por 2 a 1. As derrotas foram para o CRB e o Vila Nova, ambos por 1 a 0, e para o Coritiba, por 2 a 1.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Palacios, Léo, Tobias Figueiredo e Fernando; Falcão, Patrick e Zapelli; Tevis, Alan Kardec (Renan Peixoto) e Luiz Fernando.

Chapecoense: Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Paulo, Mailton e Walter Clar; Bruno Matias, Giovanni Augusto e Rafael Carvalheira; Marcinho e Mário Sérgio.

Desfalques

Athletico-PR

Habraão e Isaque vão cumprir suspensão, enquanto Esquivel, Dudu, Leozinho e Julimar estão lesionados.

Chapecoense

