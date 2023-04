Athletico-PR x FC Cascavel ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Paranaense

Equipes se enfrentam neste domingo (9), na Arena da Baixada; veja como acompanhar na TV e na internet

Na Arena da Baixada, o Athletico-PR recebe o Cascavel neste domingo (9), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo do Furacão Live, do OneFootball e do Elevensports, na internet.

Após vencer o primeiro duelo por 2 a 1, o Athletico-PR entra em campo com a vantagem do empate. O Furacão está desgastado após estrear na Copa Libertadores, mas o técnico Paulo Turra irá escalar os melhores à disposição.

Do outro lado, o Cascavel tem a missão de ganhar por dois gols de diferença para ficar com o título. Caso vença por um tento a mais, a decisão do estadual será nos pênaltis.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho, Erick (Hugo Moura), Vitor Bueno e David Terans; Canobbio e Pablo (Vitor Roque).

Cascavel: André Luiz; Libano, Ferreira, Willian Gomes e César Morais; Jacy, Gama e Robinho; Wagner Gomes, Lucas Coelho e Gaspar.

Desfalques

Athletico-PR

Marcelo Cirino segue no departamento médico.

Cascavel

Sem desfalques confirmados.

Quando é?