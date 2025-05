Athletico-PR x Brusque: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Brusque se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Como empataram sem gols no primeiro jogo, quem vencer avança às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Após ser derrotado por 2 a 1 pelo Vila Nova na última rodada da Série B, o Athletico-PR volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do segundo título na história do torneio, o Furacão conquistou a classificação para a terceira fase ao vencer o Pouso Alegre por 2 a 0 e o Guarany de Bagé por 3 a 1.

Já o Brusque chega embalado com a goleada aplicada sobre a Ponte Preta por 4 a 1 na Série C. Na Copa do Brasil, a equipe conquistou a classificação inédita para a terceira fase. Nas etapas anteriores, eliminou o Trem com vitória por 2 a 0 e superou o Olaria por 2 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Athletico-PR: Micael; Abraão, Figueiredo, Léo, Esquivel; Raul, Felipinho; L. Fernando, Giuliano, Tevis e Allan Kardec.

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Torres e Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel Fonseca e Thomaz; Guilherme Pira, Diego Mathias e Rodrigo Pollero.

Desfalques

Athletico-PR

Dudu, Falcão, Palacios, Patrick, Leozinho e Julimar estão machucados.

Brusque

Dionatan e Henrique Zen seguem no DM.

Quando é?