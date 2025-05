Athletico-PR x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (4), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (4), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela sexta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após empatar por 0 a 0 com o Brusque no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Athletico-PR volta suas atenções para a Série B. Fora do G-4, o Furacão soma nove pontos e busca reencontrar o caminho das vitórias para se aproximar da zona de acesso à elite do futebol brasileiro. Até o momento, o Rubro-Negro paranaense venceu Paysandu e Criciúma por 2 a 1, além de superar o CRB por 2 a 0. No entanto, foi derrotado por Cuiabá e Novorizontino, ambos por 2 a 1.

Do outro lado, o Botafogo-SP entra em campo pressionado, ainda sem vitórias na Série B de 2024. Em cinco partidas disputadas, o Pantera soma apenas dois pontos e ocupa a zona de rebaixamento. A equipe paulista empatou por um a um com o Atlético-GO e por dois a dois com o Remo, além de ter sido derrotada pelo Vila Nova por dois a zero e pelo Goiás por um a zero, resultados que aumentaram a pressão por uma reação imediata.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Palacios, Habraão, Léo, Esquivel; Falcão, Felipinho, Zapelli; Isaac, Luiz Fernando, Renan Ribeiro.

Botafogo-SP: João Carlos; Alisson Cassiano, Carlos Eduardo e Rafael Milhorim; Jonathan Cafú, Sabit, Alejo Dramisino, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jefferson Nem e Pablo Thomaz.

Desfalques

Athletico-PR

Dudu, Leozinho e Julimar estão no DM.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?