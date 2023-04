Athletico-PR x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), pela segunda rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Encontro de brasileiros na Copa Libertadores! Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam na noite desta terça-feira (17), a partir das 21h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela segunda rodada do Grupo G. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. O jogo será narrado por Paulo Andrade com os comentários de Leonardo Bertozzi, Silas, Renata Ruel.

Depois de conquistar o título do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR iniciou sua campanha no Brasileirão 2023 com uma vitória sobre o Goiás por 2 a 0. Agora, a equipe volta suas atenções para a Libertadores, buscando seu primeiro triunfo após um empate sem gols com o Alianza Lima na primeira rodada.

Para o confronto, o técnico Paulo Turra pode optar por fazer o retorno de alguns jogadores que foram poupados na vitória sobre o Goiás, visando o confronto contra o Galo. Zé Ivaldo, Khellven, Erick, Fernandinho, David Terans, Cuello e Canobbio estão entre os jogadores que podem voltar à escalação do Athletico-PR. Pedro Henrique também pode aparecer entre os titulares no lugar do capitão Thiago Heleno, expulso contra o Alianza Lima.

Do outro lado, o Atlético-MG vem de derrota para o Vasco por 2 a 1 na estreia do Brasileirão, enquanto na Libertadores também foi derrotado pelo Libertad por 1 a 0 em casa.

Em 62 partidas realizadas entre as equipes, o Atlético-MG conquistou 28 vitórias, enquanto o Athletico-PR obteve 23 vitórias, e houve 12 empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 2022, o Furacão venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Pedrinho; Fernandinho, Erick e David Terans; Canobbio, Cuello e Vitor Roque. Treinador: Paulo Turra.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson (Bruno Fuchs) e Dodô (Rubens); Otávio (Rodrigo Battaglia), Edenilson (Pedrinho), Zaracho e Patrick; Paulinho e Hulk. Treinador: Eduardo Coudet.

Desfalques

Athletico-PR

Thiago Heleno, expulso contra o Alianza Lima, é desfalque, assim como Cirino, Kaique Rocha e Alex Santana, lesionados.

Atlético-MG

Renzo Saravia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Pavón, suspenso devido à penalidade imposta em consequência de um incidente ocorrido no Mineirão em 2021, enquanto ainda jogava pelo Boca Juniors, estão fora. Igor Rabello, Guilherme Arana Allan e Alan Kardec no departamento médico, também são desfalques.

Quando é?