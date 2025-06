Athletico-PR x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (08), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (8), às 18h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 11ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Fora da zona de classificação, o Athletico-PR vem de uma sequência de uma vitória sobre o Athletic por 1 a 0 e um empate com o Operário-PR por 2 a 2 nos dois últimos jogos disputados. No meio da tabela, com 14 pontos, o Furacão está a quatro pontos do Cuiabá, equipe que fecha o G-4.

Por outro lado, o Atlético-GO, com 11 pontos, quer se afastar da zona de rebaixamento. Em busca da recuperação, o Dragão registra dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos disputados. Aproveitamento de 36% na Série B.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Kauã Moraes, Habraão, Léo e Esquivel; Falcão, Felipinho e Giuliano; Zapelli, Renan Peixoto e Isaac.

Atlético-GO: Vladimir; Ruan, Matheus Felipe, Alix Vinicius e Conrado; Willian Maranhão, Rhaldney e Robert; Marcelinho, Federico Martínez e Sandro Lima.

Desfalques

Athletico-PR

Luiz Fernando está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto João Cruz se apresentou à seleção brasileira sub-20.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?