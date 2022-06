Athletico-PR 2x1 Libertad: gols e recorde de Vitor Roque em noite de Libertadores

O Furacão saiu em vantagem na busca por um lugar nas quartas de final da Libertadores 2022

O Athletico-PR saiu na frente do Libertad na disputa por um lugar nas quartas de final da Libertadores 2022. A vitória por 2 a 1 dentro da Arena da Baixada garante ao time treinado por Luiz Felipe Scolari a vantagem do empate no duelo de volta, na próxima semana, no Paraguai.

A partida teve um grande personagem: Vitor Roque foi um dos jogadores mais ativos dentro de campo e mostrou por que é considerado, desde os tempos em que jogava no Cruzeiro, uma das maiores joias do nosso futebol.

Vitor abriu o placar para o Athletico logo aos 6 minutos de jogo, aproveitando belo passe de Terans.

🆚 [Athletico Paranaense] 1 x 0 Libertad

⚽️ Vitor Roque

🏆 Libertadores pic.twitter.com/zYV3k2mDF4 — Gols pelo Brasil (@golspelobrasil_) June 29, 2022

Ao estufar as redes com 17 anos, Vitor tornou-se o mais jovem a marcar um gol de Libertadores pelo Athletico.

Apesar de estar jogando em sua casa, o Athletico viu o Libertad criar bastantes oportunidades no primeiro tempo. O time paraguaio chegou ao empate através de Villalba.

🆚 Athletico Paranaense 1 x 1 [Libertad]

⚽️ Hector Villalba

🏆 Libertadores pic.twitter.com/7Hl8DSiqbI — Gols pelo Brasil (@golspelobrasil_) June 29, 2022

Mas não importou: o Furacão foi quem aproveitou as suas chances. Ainda no primeiro tempo Nicolás Hernández recolocou o Athletico em vantagem.

🆚 [Athletico Paranaense] 2 x 1 Libertad

⚽️ Nico Hernández

🏆 Libertadores pic.twitter.com/vB2FwiGrRy — Gols pelo Brasil (@golspelobrasil_) June 29, 2022

O segundo tempo teve uma dinâmica parecida: o Libertad levando tentando, mas o Athletico levando mais perigo efetivo.