Athletico-PR 2 x 2 Cuiabá: gols, expulsão e tropeço do Furacão em casa

Empate foi ruim para os dois lados: Athletico não entrou no G4 e Dourado não saiu da zona do rebaixamento

O Athletico-PR recebeu o Cuiabá neste domingo (18), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas acabou não sabendo usar a vantagem numérica a seu favor. O jogo acabou com um empate por 2 a 2, que ficou com um gosto bastante amargo para o Furacão.

Jogando em casa, na Arena da Baixada, o Athletico-PR acabou saindo atrás no placar, quando Rodriguinho marcou logo aos oito minutos de jogo, mesmo que os donos da casa estivessem melhor no jogo. O meia aproveitou uma cobrança de escanteio de Daniel Guedes e apareceu entre os zagueiros para cabecear no fundo da rede.

Perdendo, o Furacão exercia mais pressão sobre o Dourado, mas ia enfrentando muitas dificuldades para encontrar espaços e chegar ao gol de empate. Foi em um lance de fora da área, aos 35 minutos, que Cuello chutou de longe, a bola desviou em Paulão e os donos da casa igualaram o placar.

Antes do final do primeiro tempo, ainda deu tempo para um polêmica. Aos 44 minutos de jogo, o árbitro de vídeo chamou Anderson Daronco, dono do apito, para rever um lance de mão de Paulão dentro da área. Após análise, o pênalti foi marcado e o zagueiro recebeu o segundo amarelo, que resultou em sua expulsão. Na cobrança, Terans converteu e colocou o Furacão na frente.

Animado com a virada e a superioridade numérica, o Athletico voltou do intervalo com a mesma postura, buscando o gol para matar o jogo. No entanto, o Cuiabá sentiu o gol e acabou reforçando a marcação, dificultando a vida dos donos da casa. E o jogo ia assim, agitado e com boas chances para os dois lados.

Um pouco antes da metade da segunda etapa, em uma bobeira da defesa do Furacão, Deyverson encontrou espaço, na entrada da área, para um lindo chute que resultou no empate do Dourado, após um desvio em Thiago Heleno. Após o gol, o Furacão pressionou bastante, mas não conseguiu voltar à frente.

Com o tropeço, o Furacão perdeu a chance de entrar no G-4, se mantendo na sexta colocação com 44 pontos. Já o Cuiabá também não se deu bem com o resultado, uma vez que não conseguiu deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. As metas ficam para a próxima rodada, quando o Athletico visita o Santos e o Dourado recebe o América-MG.