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Volante foi vetado pelo departamento médico e aumenta a lista de baixas de Odair Hellmann contra o Rubro-Negro carioca

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O Athletico chegará com quatro desfalques para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Brasileirão. A equipe comandada por Odair Hellmann perdeu o volante Luiz Gustavo, vetado pelo departamento médico, e não poderá contar com outros três jogadores para o compromisso no Maracanã. Além do meio-campista, os zagueiros Arthur Dias e Dantas, e o atacante Kevin Viveros também estão fora da partida.

Luiz Gustavo sentiu um desconforto muscular e não viajará ao Rio de Janeiro para enfrentar o Rubro-Negro. Arthur Dias, por sua vez, não retornou a tempo após defender a seleção brasileira durante a Data Fifa. Já Dantas cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido, enquanto Viveros está suspenso por três partidas após ser expulso na derrota para o Vasco, no dia 4 de novembro. O atacante colombiano recebeu a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo pisão em Cuiabano e também ficará fora dos compromissos seguintes contra Remo e Mirassol.

Para montar a equipe, Odair Hellmann deve manter Mycael no gol e utilizar Benavídez, Aguirre e Esquivel na linha defensiva, com Gilberto Moraes e Mendoza atuando pelos lados. No meio-campo, Portilla e Zapelli devem ganhar espaço entre os titulares. A principal dúvida está na substituição de Luiz Gustavo, com Felipinho e João Cruz como opções para reforçar o setor, enquanto Leozinho também aparece como alternativa para o ataque. Vargas deve assumir a referência ofensiva.

Com isso, uma provável escalação do Furacão tem: Mycael; Benavídez, Aguirre e Esquivel; Gilberto Moraes, Felipinho (João Cruz ou Leozinho), Jadson, Portilla, Zapelli e Mendoza; Vargas.

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O Athletico ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, e briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. A equipe paranaense tenta encerrar uma sequência de quatro partidas sem vitória para se aproximar da confirmação da classificação. O confronto contra o Flamengo será disputado nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O adversário carioca é o líder da competição, com 76 pontos.