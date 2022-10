Athletico perde invencibilidade de 15 jogos na Arena no Brasileirão

Palmeiras venceu o Furacão de virada, em Curitiba, por 3 a 1, na última noite

A derrota para o Palmeiras na Arena encerrou uma invencibilidade de 15 jogos do Athletico como mandante no Campeonato Brasileiro. A última derrota em casa havia acontecido para o Atlético MG no dia 17 de abril, quando o Furacão era dirigido por Fábio Carille.

Desde então, foram nove vitórias e seis empates, tendo apenas um 0 a 0 diante do Internacional. Além de 24 gols marcados na Arena dentro dessa sequência e 12 sofridos. Em 2018, o Furacão ficou 16 jogos sem perder em casa no Brasileirão, sendo 14 vitórias e dois empates.

O Furacão volta a campo sábado (29), pela final da Libertadores, para encarar o Flamengo, no Equador. Pelo Brasileirão, o Athletico recebe o Goiás na próxima quarta-feira, na Arena.

