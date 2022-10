Qual foi o último título do Athletico-PR?

A GOAL destaca a última conquista do Furacão em sua história; confira

Finalista da atual edição da Libertadores, o Athletico tem a chance de conquistar seu primeiro título na maior competição de clubes da América do Sul.

Na final que será disputada no próximo dia 29, contra o Flamengo, a equipe de Felipão tem também a chance de conquistar o único título do Rubro-Negro na temporada de 2022, já que a equipe não tem mais chances de conquistar o Campeonato Brasileiro.

O último título conquistado pelo Furacão foi na temporada passada, em 2021, quando bateu o RB Bragantino pela final da Copa Sul-Americana.

Naquela competição, o Athletico se classificou no grupo D, com cinco vitórias e apenas uma derrota. No mata-mata, o Furacão eliminou América de Cali, nas oitavas, LDU, nas quartas, e Peñarol, na semifinal, antes de vencer o RB Bragantino na final.

O duelo aconteceu no Estádio Centenário, em Montevidéu, e o gol do título Rubro-Negro foi marcado por Nikão, em um lindo voleio aos 29 minutos de jogo.

Nos últimos anos, a equipe Rubro-Negra se destacou vencendo títulos de copas em outras ocasiões, como a própria Sul-Americana, em 2018, e a Copa do Brasil, em 2019.

Estes, portanto, foram os últimos títulos conquistado pelo Athletico, que terá a chance de conquistar a Libertadores nesta temporada.