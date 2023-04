Athletico-PR x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), pela sétima rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Goiás se enfrentam na tarde desta quarta-feira (12), às 15h (de Brasília), no CT do Cajú, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

O Athletico-PR lidera o Grupo B da competição, com 13 pontos conquistados. Nos seis jogos disputados até o momento, o Furacão venceu quatro, empatou um, e sofreu apenas uma derrota.

Do outro lado, o Goiás ocupa a penúltima colocação do Grupo B, com 4 pontos conquistados. Em seis jogos, o Esmeraldino venceu apenas um, além de um empate e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael, Renan Vinana, Vinícius Kauê, Kevin Colli, João Vitor, Leonardo Derik, Chiqueti, Yuri, Lucca, Ataide e Murilo.

Goiás: Ezequiel; Diego, Mina, Nolasco e Ivo; Luis Miguel, Marlon e Simoni; Vitor Hugo, Miguel e Kennyd. Técnico: Mário Henrique.

Desfalques

Athletico-PR

Zanella, suspenso, desfalca o Furacão.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?